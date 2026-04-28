Tomorrow' s Jazz Night | i giovani talenti del jazz italiano al Premio Veneto Jazz
Domani sera si tiene la Tomorrow's Jazz Night, evento organizzato da Veneto Jazz. La serata presenta i finalisti del premio omonimo, dedicato ai giovani talenti del jazz italiano. Si svolge in un luogo pubblico e si rivolge a un pubblico interessato alla musica dal vivo. I partecipanti sono artisti emergenti che si esibiscono con i loro brani, offrendo una panoramica delle nuove proposte nel panorama jazz nazionale.
Spazio alle nuove voci del jazz italiano con la Tomorrow's Jazz Night, appuntamento firmato Veneto Jazz che porta in scena i finalisti dell'omonimo premio.Apre la serata la band Magenta — Matteo Michelini (sax alto e soprano), Matteo Maranzana (piano), Federico Giolito (contrabbasso) e Lorenzo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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