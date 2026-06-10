Summertime 2026 | il jazz protagonista dell’estate romana

Durante l’estate 2026, si svolge il festival Summertime, dedicato al jazz, presso la Casa del Jazz. L’evento, tra i più attesi della stagione, prevede una serie di concerti e spettacoli musicali che coinvolgono artisti di rilievo nel panorama jazz. La manifestazione si svolge nel corso della stagione estiva e rappresenta uno degli appuntamenti principali per gli appassionati di musica dal vivo nella capitale.

Tra gli appuntamenti musicali più attesi dell’ estate romana torna Summertime, il festival dedicato al jazz che anima gli spazi della Casa del Jazz. L’evento si svolge tra giugno e agosto e trasforma uno dei luoghi culturali più suggestivi della capitale in un punto di incontro per musicisti, appassionati e semplici curiosi. La location, immersa nel verde e lontana dal caos del centro cittadino, offre un’atmosfera ideale per i concerti all’aperto, permettendo al pubblico di vivere la musica in modo più diretto e coinvolgente rispetto ai grandi eventi negli stadi. Un programma che guarda al mondo. L’edizione 2026 propone una programmazione variegata che alterna artisti italiani e ospiti internazionali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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