I brand del lusso si interessano sempre di più al tennis

Da linkiesta.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Negli ultimi giorni, Wimbledon, il più antico torneo di tennis al mondo, ha ricevuto meno attenzione rispetto al passato, probabilmente a causa del Mondiale FIFA 2026. Nonostante il calo di interesse, il torneo viene trasmesso in più di duecento Paesi e la finale può attirare milioni di spettatori in TV. I brand del lusso mostrano un crescente interesse per il tennis, anche se il confronto con il calcio rimane sbilanciato in termini di popolarità.

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È forse a causa del Mondiale FIFA 2026 se in questi giorni Wimbledon, il più antico (1877) e prestigioso torneo del Grande Slam, riceve meno attenzione di quanto meriti? In termini di popolarità, il confronto tra calcio e tennis non regge; tuttavia Wimbledon è seguito in oltre duecento Paesi e la sua finale può raggiungere milioni di spettatori TV. A partire dal 2020, il seguito del tennis è in forte crescita in Europa, Stati Uniti ed Asia (dove spiccano Cina e Giappone), i praticanti si calcola siano tra gli ottanta e i novanta milioni. Per le sue caratteristiche estetiche questo sport è sempre stato una fonte di ispirazione per gli appassionati dell’abbigliamento informale, e la sua crescente popolarità ora intreccia la “nuova” diffusa percezione che vede la forma fisica come segno di distinzione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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