Svitlana Bevza 20 anni del brand ucraino più famoso al mondo | Mi dico sempre che è solo l' inizio

Il brand ucraino, fondato da una designer di 20 anni, ha iniziato la sua attività in un seminterrato a Kyiv. Oggi, è presente alla New York Fashion Week e realizza collezioni sotto vari marchi. La designer afferma di considerare tutto come solo l'inizio, senza fare riferimento a obiettivi specifici o successi raggiunti. La crescita del marchio ha coinvolto diverse tappe, dal piccolo laboratorio alla passerella internazionale.

Con le sue silhouette dal simbolismo raffinato, candide e minimaliste, Svitlana Bevza è diventata un punto di riferimento per la moda ucraina in tutto il mondo. Inizialmente premiata come migliore stilista d’abbigliamento femminile in patria, poi prima designer ucraina invitata al Met Gala, nel 2023, e presenza fissa sulle passerelle della New York Fashion Week - «Bevza è l’unico brand ucraino ancora membro del CFDA (l’associazione no profit Council of Fashion Designers of America, ndr) dal 2017» ci tiene a precisare. Fino a firmare puntualmente gli outfit di celebrità quali Emily Ratajkowski, Gigi Hadid, Sophie Turner, giusto per citarne alcune.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Svitlana Bevza, 20 anni del brand ucraino più famoso al mondo: «Mi dico sempre che è solo l'inizio» Notizie correlate Milan, Baresi: “Berlusconi voleva che diventassimo i più forti al mondo. Ripetere quel ciclo? Dico che …”Era il 20 febbraio del 1986 quando Silvio Berlusconi firmò i documenti per perfezionare l'acquisto del Milan. Leggi anche: Entra nel recinto dello zoo per fotografara l’ippopotamo pigmeo più famoso del mondo: cosa è successo al piccolo Moo Deng