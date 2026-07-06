Hussam Abu Safieh il medico simbolo di Gaza in carcere in Israele | Rischia la vita
Un medico di Gaza, noto per il suo ruolo di pediatra e direttore di un ospedale, si trova in carcere in Israele e rischia la vita. Si era rifiutato di lasciare l’ospedale come richiesto dall’IDF. Secondo il suo legale, è stato trovato in condizioni gravissime durante l’ultima visita. La famiglia denuncia pestaggi intensi, aumentati dopo i ricorsi contro la detenzione. La situazione è critica e le condizioni di salute sono preoccupanti.
Pediatra e poi direttore dell’ospedale Kamal Adwan si era rifiutato di abbandonare la struttura sanitaria come ordinato dall’Idf. Il suo legale lo ha trovato in condizioni gravissime nell’ultima visita e la famiglia denuncia pestaggi pesanti moltiplicatisi dopo i ricorsi contro la detenzione. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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