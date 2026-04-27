Sky ha annunciato la data di uscita del terzo episodio della serie sulla famiglia Targaryen, attraverso un teaser che mostra scene ambientate nel mondo fantastico. Nel video si vedono immagini di battaglie, fuoco e personaggi pronti alla vendetta, creando aspettative tra i fan. La produzione si prepara a tornare sugli schermi, con nuove vicende ambientate nel regno di Westeros.

Sky ha svelato, con un video ricco di anticipazioni, la data di uscita del terzo capitolo della serie sulla famiglia Targaryen. Arriverà il 22 giugno sugli schermi di Sky, e in streaming su NOW, la stagione 3 della serie House of the Dragon, di cui è stato condiviso online un nuovo teaser inedito. Le puntate debutteranno in Italia in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti per tutta l'estate, come accaduto in passato con i capitoli precedenti della storia della famiglia Targaryen. Cosa mostra il teaser di House of the Dragon 3 Il video si apre con Daemon, interpretato da Matt Smith, che sostiene che Rhaenyra, ruolo affidato a Emma D'Arcy, ora abbia un potere mai posseduto prima nemmeno da un uomo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - House of the Dragon 3: vendette, fuoco e sangue nel nuovo teaser

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Rilasciato il trailer della terza stagione di House of the Dragon, in arrivo a giugno su HBO Max. x.com