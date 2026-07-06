" Finalmente giustizia è fatta, non mi sembra vero dopo così tanto tempo. Ho vissuto un calvario ". Sono le parole di Audrey Ubeda, 42 anni, dopo la sentenza con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia a risarcire lei e i suoi figli per la gestione del procedimento giudiziario relativo alle violenze sessuali denunciate nei confronti dell'ex marito. In un'intervista rilasciata a la Repubblica, Ubeda ha ricordato uno degli aspetti più dolorosi della vicenda: l'archiviazione iniziale del caso da parte di una pm della Procura di Benevento, che aveva motivato la propria decisione sostenendo che fosse " normale per un uomo dover superare un minimo di resistenza della donna ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ho vissuto un calvario". Parla la donna a cui la pm disse: "È normale che l'uomo debba vincere resistenza"

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AI DramaHis Brother Sent Him to Jail. His Family Left Him to Die. Then He Rose.

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