La Corte europea dei diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per il caso di Audrey Ubeda, cittadina francese che aveva denunciato violenze domestiche e abusi. La decisione evidenzia il contenuto sessista e stereotipato di una richiesta di archiviazione, oltre alla lentezza del sistema giudiziario nel rispondere alla sua vicenda. La sentenza stabilisce un risarcimento per la donna.

La Corte europea dei diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per il caso di Audrey Ubeda, cittadina francese che aveva denunciato violenze domestiche e abusi, censurando non solo il contenuto sessista e stereotipato di una richiesta di archiviazione, ma anche la lentezza con cui il sistema giudiziario ha risposto alla sua vicenda. Strasburgo ha disposto un risarcimento complessivo di 60.000 euro per la famiglia Ubeda. La pronuncia, però, va oltre il singolo caso e rimette al centro il nodo strutturale dei ritardi della giustizia italiana. Il caso Audrey Ubeda. Era il 2021 quando Audrey denunciava l’ex compagno per maltrattamenti, violenza sessuale e minacce. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Quifinanza.it - Giustizia “sessista” e lenta: Strasburgo condanna l’Italia a risarcire Audrey Ubeda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Risarcimento per sentenza sessista, Audrey Ubeda: 'Ho vinto una battaglia per tutte le donne'Una donna ha ottenuto un risarcimento dopo una sentenza che ha riconosciuto comportamenti sessisti nei suoi confronti.

Audrey Ubeda sul risarcimento per sentenza sessista: “Ho vinto una battaglia per tutte le donne”Una donna ha ottenuto un risarcimento in seguito a una sentenza che ha riconosciuto comportamenti sessisti.

Temi più discussi: Cedu condanna l’Italia: giustizia lenta e motivazioni 'sessiste' su violenza domestica; Frasi choc dalla pm di Benevento | la Corte europea condanna l?Italia; La Cedu condanna l' Italia per le frasi di una pm | Normale che l' uomo superi resistenza della donna.

Audrey Ubeda: La giustizia è lenta ma arriva. Mi è stata restituita la dignità anche se provo ancora pauraAudrey Ubeda, vittima di violenza domestica, ha trascorso oltre tre anni e mezzo in una casa protetta insieme ai suoi due figli. Un tempo sospeso, segnato dall'attesa della giustizia e ... ilmattino.it

L’Europa condanna l’Italia: Quella sentenza è sessista. La vittima: è una rinascitaBenevento, Audrey Ubeda aveva subìto abusi. Sarà risarcita con 60 mila euro. La pm aveva scritto: Normale che un uomo debba superare la resistenza della donna ... quotidiano.net