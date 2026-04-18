Durante un’intervista a Verissimo, la conduttrice ha parlato della malattia del padre, ingegnere nucleare scomparso lo scorso marzo. Ha descritto una condizione rara, la paralisi sopranucleare progressiva, definendola quasi irreale. La donna ha spiegato che il padre soffriva di questa malattia parkinsoniana, caratterizzata da sintomi che si manifestano in modo progressivo. La conversazione si è concentrata sulla sua esperienza personale e sulla difficoltà di affrontare questa malattia.

Quante sono le malattie parkinsoniane La PSP - si legge sul sito Unione Parkinsoniani – fa parte di un gruppo eterogeneo di malattie, denominate un tempo Parkinson-plus per la presenza di un sintomo o segno ulteriore rispetto alla malattia di Parkinson, che comprendono, oltre alla Paralisi Sopranucleare Progressiva (PSP, appunto), l’Atrofia Multisistemica (MSA), la Paralisi Sopranucleare Progressiva (PSP), la Degenerazione Cortico Basale (CBD), la Demenza a corpi di Lewy (DLB), il Parkinsonismo vascolare (PV). La loro frequenza è bassa, con una prevalenza per le diverse forme che non supera i 5 casi su 100.000, eccetto che per la Demenza a corpi di Lewy che conta per il 15-20% di tutti i casi di demenza.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Natasha Stefanenko: «Mio papà soffriva di una malattia parkinsoniana rara, una cosa quasi irreale, assurda». Che cos'è e come si manifesta la Paralisi Sopranucleare Progressiva

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