L'ex tronista ha rivelato di aver affrontato una grave patologia autoimmune, che lo ha costretto a usare cortisone, causando perdita di appetito. La malattia ha avuto un impatto significativo sia sul fisico che sulla mente, portandolo a riconsiderare la propria immagine a 50 anni. Dopo un periodo di difficoltà, ha iniziato un percorso di ripresa lenta ma costante. La testimonianza è stata rilasciata durante una trasmissione televisiva.

U n cambiamento drastico che ha travolto il corpo e la mente, costringendolo a ridefinire l’immagine di se stesso. Costantino Vitagliano, 51 anni, è stato ospite nello studio de La volta buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, per raccontare l’ultimo anno e mezzo della sua vita. Un periodo segnato da una rara malattia autoimmune che colpisce i vasi sanguigni. Una patologia che ha radicalmente trasformato il fisico di quello che, per anni, è stato il re incontrastato dei tronisti di Uomini e Donne. Malattie autoimmuni, il lupus. guarda le foto Costantino Vitagliano: la malattia e lo shock davanti allo specchio. Il racconto di Costantino si concentra sul momento più duro del suo percorso: il ritorno a casa dopo quaranta giorni di ricovero ospedaliero. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - L'ex tronista di Uomini e Donne si confessa a La volta buona: il calvario della rara patologia autoimmune, il cortisone che gli aveva tolto l'appetito e la lenta rinascita a 50 anni

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