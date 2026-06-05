Costantino Vitagliano e la malattia autoimmune | Ho perso 38 kg allo specchio non ero più io giro con la siringa di cellule staminali

L'ex tronista ha rivelato di aver perso 38 chili a causa di una malattia autoimmune. Durante un’intervista, ha anche mostrato una siringa di cellule staminali, che si è portato dietro prima di entrare in studio. Ha spiegato di non riconoscersi più allo specchio dopo la perdita di peso.

L'ex tronista a La volta buona: “Prima di entrare in studio mi sono portato la mia bella siringa di cellule staminali. Hanno sostituito il cortisone che per un anno ho dovuto prendere a un grammo al giorno. Quello non ti fa mangiare" Costantino Vitagliano è tornato a parlare della malattia au. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Costantino Vitagliano: «Ho perso 38 chili per una malattia. Allo specchio non mi riconoscevo»

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“Mettevo due maglioni sotto le giacche per riempire i vestiti, ho perso 38 chili. Prima di entrare in studio mi sono portato la mia siringa di cellule staminali”: Costantino Vitagliano torna a parlare della malattiaCostantino Vitagliano ha condiviso di aver perso 38 chili, indossando due maglioni sotto le giacche per coprire i vestiti.

Costantino Vitagliano: “Per la malattia di cui soffro avevo perso 38 chili, non mi riconoscevo allo specchio”Costantino Vitagliano ha spiegato di aver perso 38 chili a causa di una malattia autoimmune diagnosticata all’inizio del 2024.

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