Ho denunciato tutto Guai per Affari Tuoi e Stefano De Martino scoppia forte il caso | l’annuncio della concorrente

Una concorrente di un popolare quiz televisivo ha deciso di intraprendere azioni legali, denunciando il programma e uno dei suoi conduttori. La donna ha segnalato di aver subito presunte irregolarità nella selezione dei partecipanti. La vicenda potrebbe portare a una revisione dei criteri di scelta dei concorrenti nei programmi televisivi di intrattenimento. La segnalazione è stata resa pubblica attraverso un annuncio ufficiale della stessa aspirante concorrente.

Un caso potrebbe aprire un confronto sui criteri con cui vengono selezionati i partecipanti ai programmi televisivi. Al centro della vicenda c’è Affari Tuoi, tra i format più seguiti dell’access prime time, finito sotto attenzione dopo la segnalazione di un’aspirante concorrente che ha scelto di rivolgersi alle vie legali. La trasmissione, condotta da Stefano De Martino su Rai 1, è stata chiamata in causa da una donna che, secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia, ritiene di essere stata esclusa dai casting per ragioni legate al luogo di nascita e parla di discriminazione. Affari Tuoi, avviata un’azione legale dopo l’esclusione. La protagonista è Lumitina Toma, 50 anni, nata in Romania e residente a Roma da circa trent’anni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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