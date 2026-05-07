Nella puntata del 7 maggio di Affari Tuoi, si è assistito a un episodio particolare tra il conduttore e una concorrente, quando Stefano De Martino le ha detto: “Sei la relazione più lunga che ho avuto”. La serata è iniziata con risate e momenti divertenti, per poi concludersi con un sorriso di sollievo, in un contesto ricco di colpi di scena e cambi di fronte nel corso della trasmissione.

Una serata che parte tra risate incontenibili e finisce con un sorriso pieno di sollievo. La puntata del 7 maggio di Affari Tuoi ha avuto tutto: leggerezza, momenti surreali e una partita capace di ribaltarsi più e più volte. A sfidare la sorte è Sara, concorrente campana dal carattere deciso, affiancata dalla sorella gemella Martina. E proprio la sua "longevità" all'interno del game show di Rai 1 Stefano De Martino fa una confessione che spiazza. L'invenzione di Herbert Ballerina mette in crisi De Martino Ancora prima che la partita prenda il via, è l’imprevedibilità dello show a conquistare il pubblico.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino alla concorrente: “Sei la relazione più lunga che ho avuto”

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«Noi stiamo qui fino al 90esimo, non molliamo», ha detto Sara durante una delle fasi più tese della sua partita. E in effetti, questa determinazione ha segnato tutta la sua esperienza ad Affari Tuoi nella puntata del 7 maggio. Sara, educatrice di asilo nido prove - facebook.com facebook

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