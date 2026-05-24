Nell’ultima domenica di maggio, Stefano De Martino trova ad Affari Tuoi un degno rivale. Protagonista della puntata del 24 maggio 2026 è Gil, giovane che, così come sottolineato dallo stesso conduttore è “un vero pezzo di manzo”. De Martino si diverte a stuzzicare l’affascinante concorrente, suscitando il fastidio della (gelosissima) fidanzata. Gil, il rivale di Stefano De Martino. Arrivato al centro dello studio per sfidare la sorte e tentare di tornare a casa con un bel malloppo, nella serata di domenica 24 maggio di Affari Tuoi c’è Gil, in arrivo da Brusson, piccolo comune da meno di 1.000 abitanti (piccolo ma ben noto ai turisti) in Valle d’Aosta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino mette il concorrente nei guai: chiama la fidanzata

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Shock ad Affari Tuoi, Stefano De Martino scoppia in lacrime: è mort...

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