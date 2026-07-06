Ho cenato fuori e ho preso l’epatite A l’incubo del creator di Milano Segreta La faccia come un Simpson e i sintomi | come l’ha scoperto

Dopo aver cenato fuori, un uomo di 46 anni si è accorto di avere gli occhi gialli e una pelle giallastra. Ha notato di avere la faccia gonfia e di non riconoscersi allo specchio. Ha riferito di aver iniziato a sentire sintomi simili a quelli dell’epatite A, senza ulteriori dettagli sulle cause o sui test effettuati. La sua condizione ha portato alla diagnosi di epatite A.

Per giorni, guardandosi allo specchio, Angelo Mazzone faceva fatica a riconoscersi. Il fondatore della pagina «Milano Segreta», 46 anni, originario di Ruvo di Puglia, racconta al Corriere della Sera di essersi visto con «gli occhi gialli» e «la pelle color Simpson». Di certo qualcosa non andava. Gli esami del sangue, fatti dopo giorni di nausea crescente, hanno confermato i sospetti. La diagnosi è stata: epatite A, con una bilirubina talmente alta da costringerlo al pronto soccorso e poi al ricovero al Policlinico di Milano. Mazzone è convinto di aver individuato la causa in una cena di due settimane prima in un ristorante eritreo di Milano, dove aveva assaggiato per la prima volta involtini con verdure crude: «Magari quelle verdure sono state conservate male», ipotizza, pur ammettendo di provare rabbia, perché non ha alcuna prova certa. 🔗 Leggi su Open.online

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