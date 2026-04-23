Giulia Stabile, conosciuta per essere una delle protagoniste di Amici di Maria De Filippi, ha recentemente rivelato di aver avuto una storia nascosta con un cantante attualmente impegnato in un rapporto di fidanzamento. La ballerina ha spiegato di aver scoperto alcuni dettagli soltanto successivamente. Nel frattempo, la sua carriera artistica prosegue con successi che l’hanno portata a esibirsi in eventi internazionali, collaborando anche con artisti come Rosalía.

Giulia Stabile, ballerina “nata” ad Amici di Maria De Filippi, sta vivendo un periodo di successi e soddisfazioni che la vedono ormai calcare palchi internazionali al fianco di Rosalía, in un percorso artistico che racconta una crescita costruita passo dopo passo. Un risultato che appare come la naturale conseguenza di lavoro costante e di una capacità rara di catturare l’attenzione del pubblico con una forza espressiva sul palco che si contrappone in modo evidente alla dolcezza della sua personalità fuori scena. Il pubblico italiano l’ha vista crescere sin dai primi passi televisivi, riconoscendole sempre quella nota di ingenuità autentica che non ha mai provato a mascherare, nemmeno mentre affrontava le complessità e le pressioni legate alla notorietà.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Giulia Stabile confessa la storia segreta con un cantante fidanzato: “Ho scoperto tutto dopo..”

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