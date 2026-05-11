Nel 2012, durante le pulizie del terrazzo, un allenatore di calcio ha contratto l'hantavirus, raccontando di aver temuto per la vita. A distanza di quattordici anni, riporta quell’esperienza e la ricorda come un incubo. La vicenda si collega anche al recente episodio sulla MV Hondius, che ha attirato l’attenzione su infezioni simili. L’allenatore ha condiviso pubblicamente il suo ricordo di quella malattia, che lo colpì in modo grave.

A quattordici anni di distanza, e alla luce di quanto successo sulla MV Hondius, Ralph Hasenhuttl ricorda l'infezione da hantavirus che nel 2012 lo colpì in maniera improvvisa e grave. Pulendo la terrazza di casa, l'allenatore austriaco entrò in contatto con il virus, sviluppando sintomi come febbre alta, dolori muscolari e difficoltà respiratorie. Senza una cura specifica, quei giorni furono un vero e proprio incubo, che oggi viene ricordato anche come monito sulla prevenzione delle malattie rare trasmesse dai roditori. L'infezione e la paura Hasenhuttl ha raccontato di come tutto sia cominciato in maniera apparentemente innocua, mentre spazzava la terrazza di casa senza protezioni.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Ho preso l'hantavirus pulendo il terrazzo, ho pensato di morire»: Ralph Hasenhuttl racconta l'incubo vissuto nel 2012

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