Histeria dove c' era il locale una targa per ricordare la discoteca in odore di mito
Un giardino pubblico ad Acilia è stato intitolato a Marco Trani, uno dei DJ più noti di Roma. La cerimonia si è svolta nel luogo che un tempo ospitava una discoteca considerata un mito locale. Alla cerimonia ha partecipato anche un noto presentatore, che ha ricordato come le audiocassette con le registrazioni delle serate di Trani fossero molto apprezzate tra gli appassionati della vita notturna romana.
L’intitolazione di un giardino pubblico ad Acilia a Marco Trani, tra i dj più talentuosi che Roma abbia partorito (Fiorello ha ricordato come le audiocassette con i mixati delle sue serate fossero un oggetto di culto tra i frequentatori delle notti romane). La targa alla Rufa-Rome University of Fine Arts in via Libetta, nata dalle ceneri del Goa Club, dedicata a un altro maestro della consolle, Claudio Coccoluto, il primo europeo a suonare al Sound Factory Bar di New York, dopo aver acquistato un campionatore digitale Emulator costoso quanto un’automobile pagandolo con le cambiali. L’ultima in ordine di tempo è un’altra targa apparsa... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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