Histeria dove c' era il locale una targa per ricordare la discoteca in odore di mito

Notizia in breve

Un giardino pubblico ad Acilia è stato intitolato a Marco Trani, uno dei DJ più noti di Roma. La cerimonia si è svolta nel luogo che un tempo ospitava una discoteca considerata un mito locale. Alla cerimonia ha partecipato anche un noto presentatore, che ha ricordato come le audiocassette con le registrazioni delle serate di Trani fossero molto apprezzate tra gli appassionati della vita notturna romana.