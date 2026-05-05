Terremoto una targa per ricordare l' aiuto di Autovie Venete

Dopo il terremoto del 1976, tra le persone che si impegnarono nell’aiuto ci furono anche i tecnici e i dipendenti di Autovie Venete, società autostradale che oggi fa parte di Autostrade Alto Adriatico. Per ricordare il loro contributo, è stata posizionata una targa commemorativa. L’iniziativa mira a rendere omaggio a chi si è messo a disposizione in quel momento difficile.