Spari nella discoteca Divinae Folliae a Bisceglie Bari ucciso un 43enne mentre il locale era pieno di gente

Nella notte, una sparatoria ha coinvolto una discoteca a Bisceglie, causando la morte di un uomo di 43 anni. Quando i soccorritori sono arrivati, l’uomo era ancora sul posto con una ferita molto grave alla base del collo. La discoteca era affollata di persone, e le forze dell’ordine stanno indagando sugli eventi che hanno portato all’episodio violento.

Un uomo di 43 anni, Filippo Scavo, è morto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile dopo essere stato raggiunto da colpi di pistola all’interno della discoteca Divinae Follie di Bisceglie, a nord di Bari. La vittima è stata sorpresa alle spalle, mentre il locale era pieno di persone. Immediati i soccorsi. L’uomo è però deceduto poco dopo il suo arrivo al Pronto Soccorso dell’ospedale di Bisceglie intorno alle 4:40. Filippo Scavo ucciso a colpi di pistola, cosa è successo All’arrivo del 118, Filippo Scavo presentava una gravissima ferita alla base del collo. La vittima era originaria di Carbonara, un altro Comune in provincia di Bari. Gli spari hanno scatenato il panico tra i presenti, i quali hanno provocato il caos generale mentre cercavano riparo e una via di fuga per non essere colpiti.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Spari nella discoteca Divinae Folliae a Bisceglie (Bari), ucciso un 43enne mentre il locale era pieno di gente Notizie correlate Spari nella notte in una discoteca di Bisceglie: muore 43enne per un colpo al colloUn 43enne è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola in discoteca a Bisceglie. Bisceglie, spari in una discoteca: muore un 43enneColpito al collo durante la serata è morto poco dopo in ospedale: indagini in corso per ricostruire dinamica e responsabilità Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bisceglie, spari in discoteca: morto in ospedale 43enne; Bisceglie, lite in discoteca con tragedia: il 42enne barese Filippo Scavo ucciso a colpi di pistola; Spari nella discoteca Divinae Follie a Bisceglie: muore un 43enne; Bisceglie, spari in discoteca: muore 42enne barese. Bisceglie, spari in discoteca: morto in ospedale 43enneA Bisceglie un uomo di 43 anni è morto nelle prime ore di questa mattina dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola all’interno di una discoteca. La vittima, Filippo Scavo, era residente a ... tg24.sky.it Bisceglie, sparatoria nella discoteca Divinae Follie: ucciso un uomo di 42 anniFilippo Scavo, di Bari, colpito alle spalle mentre il locale era pieno di persone per una serata. Indagano i carabinieri ... msn.com +++Bisceglie, colpi di arma da fuoco esplosi in discoteca Attimi di paura all'interno della discoteca Divinae follie di Bisceglie, dove questa notte intorno alle 4, per cause ancora in fase di accertamento sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco. Forse facebook