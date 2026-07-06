Henderson si deve operare per l'incidente durante i festeggiamenti dell'Inghilterra | Mondiali finiti
Jordan Henderson si è sottoposto a un intervento chirurgico a seguito di un incidente occorso durante i festeggiamenti per la vittoria contro il Messico, che ha portato l'Inghilterra ai quarti di finale dei Mondiali 2026. L'infortunio è stato grave e ha causato la fine anticipata della sua partecipazione alla competizione. La squadra ha annunciato l’intervento senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni dell’atleta.
Finisce nel modo meno pensabile l'avventura con l'Inghilterra ai Mondiali 2026 da parte di Jordan Henderson che si era infortunato gravemente festeggiando la vittoria e la qualificazione ai quarti dopo aver battuto il Messico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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