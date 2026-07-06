Henderson si deve operare per l'incidente durante i festeggiamenti dell'Inghilterra | Mondiali finiti

Notizia in breve

Jordan Henderson si è sottoposto a un intervento chirurgico a seguito di un incidente occorso durante i festeggiamenti per la vittoria contro il Messico, che ha portato l'Inghilterra ai quarti di finale dei Mondiali 2026. L'infortunio è stato grave e ha causato la fine anticipata della sua partecipazione alla competizione. La squadra ha annunciato l’intervento senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni dell’atleta.