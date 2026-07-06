Durante i festeggiamenti per la vittoria contro il Messico, Jordan Henderson è caduto e ha subito un infortunio. È stato trasportato in ospedale e dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico. La sua partecipazione al torneo è conclusa. La squadra ha confermato che il centrocampista del Brentford non potrà più scendere in campo.

Il Mondiale di Jordan Henderson, centrocampista del Brentford, è già finito. E non per un infortunio in campo, ma dopo la vittoria contro il Messico. Il giocatore è infatti caduto male inciampando su un cartellone pubblicitario d opo i festeggiamenti dell’Inghilterra in seguito alla vittoria contro il Messico (3-2) negli ottavi di finale della Coppa del Mondo e si è procurato una frattura al polso. Henderson è stato successivamente trasportato in barella. “Ho sentimenti contrastanti – ha dichiarato il ct della nazionale dei Tre Leoni Thomas Tuchel al termine del match – Sono triste perché Jordan si è infortunato al polso ed è piuttosto grave. Non si addice a una serata come questa il fatto che Jordan non sia con noi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dramma Henderson: cade durante i festeggiamenti dell’Inghilterra e dovrà essere operato. Il suo Mondiale è finito

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