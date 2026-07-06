Il secondo figlio del re non soggiornerà più a Buckingham Palace dopo che il monarca ha ritirato l’offerta di un alloggio nella residenza reale. La decisione è stata comunicata con un ritardo rispetto alle aspettative, cancellando così le speranze di un possibile ritorno o riconciliazione tra i due. La notizia è stata diffusa dai media senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.

Speranze,indiscrezioni e possibilitàdi una riconciliazione tra re Carlo III e il secondogenito sonosfumate con la notizia che è saltata l’offerta di un alloggio a Buckingham Palace fatta dal Re. Harry è atteso domani nel Regno Unito, da solo, senza Meghan e i figli. L’iniziativa era nata come gesto di riconciliazione ed ora è stata cancellata dall’apparato della casa reale. Secondo quanto riporta la BBC, uno dei motivi sarebbe che il duca di Sussex aveva confermato l’accettazione solo questa mattina. Una conferma che sarebbe arrivata troppo tardi secondo alcune fonti di palazzo, sostenendo che i preparativi prevedono un minimo di preavviso. Dall’altra parte un portavoce del principe sostiene che l’invito “è stato ritirato” ritenendo la cosa “deludente”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Harry non soggiornerà a Buckingham Palace: ‘Risposta tardiva’

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