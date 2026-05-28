Vittoria per Matteo Berrettini al Roland Garros: battuto Rinderknech in tre set. Le emozioni e il momento di imbarazzo durante l'intervista. Successo anche per Matteo Arnaldi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Partite vinte su erba, Berrettini tra i big all time. E Alcaraz...; Rinderknech pronto a sfidare Berrettini: Sono cresciuto sulla terra, qui posso attaccare bene; Jannik dorme ovunque, Flavio lontano dalla cucina: così Berrettini scherza sui compagni di Davis; L’Italia parte bene al Roland Garros: Berrettini vince in rimonta, avanza anche Paolini.

Berrettini più forte di Rinderknech e dei tifosi francesi si imbarazza nell’intervista: Devo parlare?Ci voleva proprio. In una giornata funesta per l’Italia del tennis sorpresa dall’inaspettata sconfitta di Sinner ci hanno pensato Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi a regalarci un sorriso. Il primo ha ... fanpage.it

Matteo Berrettini si regala una notte da sogno sullo Chatrier: sconfitto Rinderknech in tre setIl tennista romano non sbaglia niente e si regala il terzo turno a Parigi, dove affronterà Francisco Comesana Una notte di quelle che Matteo Berrettini sognava di vivere da molto tempo, e che ora lo v ... tennisitaliano.it

A quanto pare, #Sinner è più forte anche del caldo. x.com