Olise è francese ma non lo sa parlare e va in crisi nell'intervista | Oh no siamo in diretta?
Durante un'intervista, il calciatore francese ha mostrato difficoltà nel parlare correttamente il francese, nonostante faccia parte della nazionale dei Blues. In un momento di imbarazzo, ha chiesto se fosse in diretta, visibilmente colto di sorpresa. La sua gestione della lingua francese ha attirato l'attenzione, suscitando attenzione sui suoi aspetti linguistici e sulla comunicazione con i media.
Michael Olise non sa parlare bene il francese nonostante giochi con la Nazionale dei Blues. Il giocatore va in crisi durante un'intervista: "Ma siamo in diretta?".🔗 Leggi su Fanpage.it
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