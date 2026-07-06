Dopo la presentazione dei palinsesti Rai, sono scoppiati insulti e botte tra le due figure principali coinvolte. Le tensioni sono sfociate in una discussione accesa, con scambi di parole forti e spintoni. Testimoni riferiscono di un clima teso e di un confronto acceso tra i membri coinvolti. La scena si è svolta nel backstage, con alcuni presenti che hanno assistito alla scena.

Le giornate dedicate alla presentazione dei palinsesti Rai sono sempre ricche di annunci, indiscrezioni e retroscena destinati a far discutere. Accanto alle novità sui programmi della prossima stagione televisiva e ai movimenti che riguardano conduttori e dirigenti, quest’anno sarebbe emerso un episodio decisamente insolito che, in poche ore, ha monopolizzato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati di televisione. >> Garlasco, nuovi audio choc: tutto registrato e a disposizione della procura Tutto sarebbe accaduto durante la serata conclusiva dell’evento, impreziosita dal concerto di Gianna Nannini al Teatro delle Muse di Ancona. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Hanno fatto un casino”. Palinsesti Rai, botte e insulti tra le due big dopo la presentazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La presentazione dei Palinsesti Rai 2026/2027 ad AnconaA pochi mesi dalla conclusione dell’attuale stagione televisiva, la Rai si prepara a presentare i palinsesti per il periodo 2026/2027.

“Non è vero che non ricorda il nome di mia figlia, hanno fatto un casino”: Ignazio Moser difende il padre Francesco dopo le polemicheIgnazio Moser ha difeso il padre, Francesco Moser, dopo le polemiche scatenate da alcune dichiarazioni del 2022 in cui si diceva che non ricordava il...

Argomenti più discussi: Rai, rivoluzione nei palinsesti: come sarà la nuova stagione; Cosa c'è nei nuovi palinsesti Rai, le novità (poche) e le conferme. Svolta per Salvo Sottile, un programma a Sal Da Vinci e Brumotti: cosa manca; Palinsesti Rai, tutte le novità musicali della stagione 2026/2027; La solita Rai. Nei palinsesti tante conferme, poche novità: arriva Sal da Vinci, De Martino a Sanremo.