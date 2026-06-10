Ignazio Moser ha difeso il padre, Francesco Moser, dopo le polemiche scatenate da alcune dichiarazioni del 2022 in cui si diceva che non ricordava il nome della nipotina. L’ex ciclista ha affermato che le accuse sono state esagerate e che si è creato un “casino” intorno alla vicenda. Non sono stati forniti dettagli sulle dichiarazioni originali o sui commenti specifici che hanno generato il dibattito.

Ignazio Moser è intervenuto per chiarire le polemiche nate dopo alcune dichiarazioni del padre, Francesco Moser, finite al centro del dibattito per il presunto “vuoto di memoria” sul nome della nipotina Clara Isabel: “Hanno fatto un casino, non molto carino in realtà. Mio papà viene strumentalizzato nelle sue dichiarazioni”, ha spiegato l’ex ciclista in un’intervista a My Personal Trainer. Le parole del campione trentino avevano infatti fatto discutere. In un’intervista a Oggi aveva raccontato: “ Una volta mi ricordo uno, una volta mi ricordo l’altro. Non capisco niente adesso, come la chiamo?”, riferendosi al fatto che la nipote abbia due nomi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non è vero che non ricorda il nome di mia figlia, hanno fatto un casino”: Ignazio Moser difende il padre Francesco dopo le polemiche

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