La presentazione dei Palinsesti Rai 2026 2027 ad Ancona

A pochi mesi dalla conclusione dell’attuale stagione televisiva, la Rai si prepara a presentare i palinsesti per il periodo 20262027. L’evento si terrà ad Ancona, dove sarà illustrata la programmazione che caratterizzerà la prossima annata. La presentazione ufficiale è prevista in un appuntamento dedicato, in cui verranno svelati i dettagli delle trasmissioni e dei contenuti previsti per i prossimi mesi.

Mentre la stagione in corso si avvia alle battute finali, Rai lavora ai palinsesti della prossima annata televisiva 20262027, che sarà svelata nella consueta presentazione ufficiale. Una novità già c’è e riguarda la sede dell’evento organizzato dall’azienda: Ancona. Un po’ a sorpresa, infatti, sarà il capoluogo marchigiano ad ospitare il 3 luglio l’importante appuntamento destinato agli investitori pubblicitari e alla stampa, in cui Rai e Rai Pubblicità presentano i palinsesti della nuova stagione TV, con particolare riferimento al periodo autunnoinverno. Dopo Napoli, dunque, la presentazione dei palinsesti Rai trasloca ad Ancona, proclamata recentemente Capitale Italiana della Cultura 2028.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La presentazione dei Palinsesti Rai 2026/2027 ad Ancona Notizie correlate "Donna in difesa": ad Ancona la presentazione del corso per imparare a sentirsi più sicureANCONA - Riconoscere una situazione di pericolo prima che diventi critica, sapere come comportarsi quando si cammina da sole la sera, gestire la... Carceri, il collasso dietro le sbarre: ad Ancona la presentazione de "L'Emergenza negata"ANCONA – Mettere a nudo la realtà del sistema carcerario italiano, analizzandone le criticità strutturali e il sovraffollamento che troppo spesso... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La Rai che verrà: Fialdini (giustamente) blindata, Barbara D'Urso beffata e Roberto Benigni torna per Mattarella; Il palinsesto estivo 2026 della Rai: Elisa Isoardi esclusa, Montrucchio batte Valentina Bisti; I palinsesti estivi della Rai: Flavio Montrucchio la spunta a Estate in diretta, fuori Elisa Isoardi; Alberto Angela torna nella Galleria Borbonica per Ulisse, il piacere della scoperta. Palinsesti Rai 2026-2027, si cambia: arrivederci Napoli, nuova location per la presentazioneLa Rai cambia programma. Non è soltanto un motto in vista dei nuovi palinsesti dopo l’estate ma una necessità vera e propria. La bella stagione fa già pensare al futuro. Avvenire che televisivamente ... tvblog.it Il palinsesto estivo 2026 della Rai: Elisa Isoardi esclusa, Montrucchio batte Valentina BistiIl palinsesto estivo 2026 della Rai: Elisa Isoardi esclusa, Montrucchio batte Valentina Bisti e guadagna Estate in Diretta ... dilei.it Ora è ufficiale: come avevo anticipato sul Messaggero, la presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027 si terrà ad Ancona e non a Napoli, come accaduto negli anni scorsi. La data fissata è venerdì 3 luglio 2026. x.com Saluti da Valeria Marini. Palinsesti Rai #valeriamarini #chiquitodp @valeriamarini - facebook.com facebook