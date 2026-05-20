Stamattina è stata riportata da una testata giornalistica un'ultima trattativa tra il presidente di una squadra di calcio e l'allenatore, riguardante il futuro del tecnico. Il presidente ha concesso all'allenatore un'ulteriore settimana per riconsiderare la decisione di lasciare il club. Nonostante questa richiesta, l’allenatore sembra aver già preso una decisione definitiva. La trattativa si è svolta senza annunci ufficiali e si è concentrata su un possibile ripensamento del tecnico.

Repubblica racconta stamattina l’ultima trattativa silenziosa sull’asse Conte-De Laurentiis: il presidente non si è arreso e ha provato a comprare ancora qualche giorno, anche se la decisione del tecnico è già presa. “Una settimana in extremis”. Il passaggio chiave del retroscena pubblicato da Repubblica: “Da quanto è filtrato in questi giorni, Antonio Conte ha già preso la sua decisione, anche se il presidente Aurelio De Laurentiis gli ha dato un’altra settimana per ripensarci in extremis. Il tempo massimo è fissato per il fischio finale della partita di domenica”. Quella partita è Napoli-Udinese del 24 maggio, ultima di campionato, fischio d’inizio alle 18. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis ha dato a Conte una settimana in extremis per ripensare all’addio

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De Laurentiis A GAMBA TESA su CONTE: Ecco La Verità

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