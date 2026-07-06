Hamas ha annunciato la volontà di sciogliere l’organo che ha gestito la Striscia di Gaza per quasi vent’anni. La decisione è stata comunicata da funzionari del gruppo, che hanno specificato l’intenzione di creare un comitato tecnocratico palestinese incaricato di attuare un governo civile. La mossa rappresenta un cambiamento rispetto alla gestione precedente. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui passaggi successivi.

Hamas si sta preparando a sciogliere l'organo che ha governato la Striscia di Gaza per quasi due decenni. Lo hanno dichiarato oggi funzionari del gruppo, aprendo la strada a un comitato tecnocratico palestinese per l'attuazione di un governo civile. La mossa segnerebbe un significativo cambiamento politico per il gruppo militante Hamas, che governa Gaza da quando i suoi combattenti hanno preso il controllo dal movimento palestinese rivale Fatah nel 2007. Da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco a Gaza lo scorso ottobre tra Hamas e Israele, il gruppo ha ripetutamente affermato di essere pronto a farsi da parte dalla gestione quotidiana, ma la spinosa questione del suo disarmo rimane irrisolta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Hamas pronta a sciogliere l'organo che ha governato la Striscia di Gaza per due decenni

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