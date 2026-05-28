Il primo ministro israeliano ha dichiarato di essere pronto a conquistare il controllo del 70% della Striscia di Gaza, in un contesto di crescente tensione. Nel frattempo, il piano di ricostruzione promosso dal Board of Peace, sostenuto dall’amministrazione precedente, non ha ancora ricevuto fondi dai Paesi membri. La situazione nella Striscia rimane critica, con aumenti delle ostilità e problemi nel finanziamento di iniziative di ricostruzione.

Situazione nella Striscia sempre più drammatica. Da un lato, il premier israeliano annuncia di voler riprendere le ostilità, dall'altro il piano di ricostruzione del Board of Peace di Trump non decolla perché nessun Paese membro ha ancora trasferito fondi all'organizzazione internazionale. Sullo sfondo, Israele continua la sua offensiva in Libano, lanciando raid mirati contro la capitale Beirut Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver ordinato alle forze armate di prendere il controllo del 70% della Striscia di Gaza, in palese contrasto con quanto previsto dagli accordidi cessate il fuocoin vigore dallo scorso ottobre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gaza, Netanyahu annuncia: ‘Pronti a prendere il controllo del 70% della Striscia’

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How Netanyahu Funded Hamas.

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