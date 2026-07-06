Hamas annuncia la dissoluzione del governo a Gaza; Israele | Non è la risposta

Hamas ha annunciato lo scioglimento della Commissione per il seguito dell’azione governativa, organismo che ha gestito Gaza per circa vent’anni. Israele ha risposto dichiarando che questa mossa non rappresenta una soluzione ai problemi della regione.

Hamas: Scioglimento della Commissione Governativa in Gaza. GAZA (ITALPRESS) – Hamas si avvia verso lo scioglimento della “Commissione per il seguito dell’azione governativa”, organo che ha esercitato il potere a Gaza per quasi vent’anni. Fonti interne al movimento hanno rivelato a “Asharq Al-Awsat” che tale decisione rappresenta un passo verso l’ingresso della “Commissione di gestione di Gaza”, conosciuta anche come “Commissione dei tecnocrati”, sotto la guida del palestinese Ali Shaath. Formata circa sei mesi fa, questa commissione ha incontrato ostacoli nell’accedere al territorio, principalmente a causa delle restrizioni imposte da Israele. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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