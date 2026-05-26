Il 26 maggio 2026, un attacco di Israele a Gaza ha colpito il nuovo comandante dell’ala armata di Hamas, ritenuto coinvolto nell’attacco del 7 ottobre. Si tratta di un’azione mirata, avvenuta pochi giorni dopo la morte del suo predecessore in un altro attacco. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali israeliane, senza ulteriori dettagli sui danni o sulla sua condizione.

Odeh è stato nominato comandante delle Brigate Ezzedine Al-Qassam dopo che il suo predecessore, Ezzedine Al-Haddad, è stato ucciso in un attacco a Gaza all’inizio di maggio. L’agenzia di protezione civile di Gaza, che opera come servizio di soccorso per conto di Hamas, ha dichiarato che una donna è stata uccisa in un raid aereo israeliano nel quartiere di Rimal, nella parte occidentale di Gaza City. “Odeh era a capo dell’intelligence di Hamas durante il massacro del 7 ottobre ed era stato nominato circa una settimana fa successore di Ezzedine Al-Haddad”, si legge nella dichiarazione congiunta di Netanyahue Katz. “Odeh e’ stato responsabile dell’omicidio, del rapimento e del ferimento di numerosi civili israeliani e soldati delle Forze di Difesa Israeliane”, prosegue la dichiarazione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Gaza, Israele: “Colpito nuovo comandante di Hamas”. Sarebbe stato uno dei protagonisti dell’attacco del 7 ottobre

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