2026-07-06 02:52:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Erling Haaland ha descritto la vittoria della Norvegia sul Brasile come “uno dei giorni più folli della storia norvegese” dopo aver segnato una doppietta che ha portato la sua nazione ai quarti di finale della Coppa del Mondo per la prima volta. L’attaccante del Manchester City ha segnato due gol negli ultimi 11 minuti al MetLife Stadium mentre la Norvegia rimontava e batteva la Selecao 2-1. “Forse questo scriverà la storia in Norvegia”, ha detto Haaland dopo la partita. “Tutti hanno solo bisogno di divertirsi. Questa è semplicemente una giornata folle. È uno dei giorni più folli della storia norvegese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Haaland saluta la “giornata folle” in cui la Norvegia travolge il Brasile e raggiunge i quarti di finale della Coppa del Mondo

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