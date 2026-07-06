Haaland fa fuori il Brasile | doppietta nel finale la Norvegia vola ai quarti del Mondiale

La Norvegia ha eliminato il Brasile dagli ottavi di finale del Mondiale 2026, vincendo 2-1. La partita si è decisa negli ultimi minuti con una doppietta di un attaccante norvegese, che ha ribaltato il risultato a favore della sua squadra. Il Brasile è stato sconfitto dopo aver subito il gol del pareggio e poi quello decisivo. La squadra scandinava ha così raggiunto i quarti di finale.

New York, 6 luglio 2026 – La Norvegia firma una delle grandi sorprese dei Mondiali 2026 ed elimina il Brasile agli ottavi di finale. Finisce 2-1 per la nazionale scandinava, trascinata da un immenso Erling Haaland, autore di una doppietta decisiva nel finale. Il Brasile paga caro il rigore sbagliato da Bruno Guimaraes nel primo tempo e una serie di occasioni non concretizzate. Nel recupero Neymar accorcia le distanze dal dischetto, ma il gol arriva troppo tardi per evitare l’eliminazione della Seleção. Nyland para il rigore a Bruno Guimaraes. La partita si accende già nei primi minuti. Al 10’ il Brasile chiede un calcio di rigore per un intervento di Ajer su Cunha. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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HAALAND DESTROYS BRAZIL! HISTORIC World Cup Goal!

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