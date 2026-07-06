Nyland para un rigore, poi il bomber del City firma la storica qualificazione ai quarti. NEW YORK (STATI UNITI) - Uno straordinario Haaland e le parate di Nyland regalano mettono la firma sul 2-1 con cui la Norvegia stende il Brasile, conquistando i quarti di finale per la prima volta nella sua storia. La partita si decide tutta nella ripresa, grazie a una doppietta del centravanti del Manchester City. Ai quarti, la Norvegia affronterà la vincente della gara tra Messico e Inghilterra, mentre l'eliminazione del Brasile di Ancelotti toglie una delle più attese protagoniste di questi Mondiali. Dopo nemmeno tre minuti, gli scandinavi vanno a segno con Berg ma l'arbitro annulla per fuorigioco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Norvegia avanti con doppietta Haaland, il Brasile di Ancelotti saluta il Mondiale

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