Norvegia avanti con doppietta Haaland il Brasile di Ancelotti saluta il Mondiale
Haaland segna una doppietta e porta la Norvegia ai quarti di finale, battendo il Brasile 2-1. Nyland para un rigore nel primo tempo, poi il bomber del City sigla il gol decisivo. La vittoria permette alla Norvegia di qualificarsi per la prima volta ai quarti di finale in questa competizione. Il Brasile di Ancelotti saluta il torneo.
Nyland para un rigore, poi il bomber del City firma la storica qualificazione ai quarti. NEW YORK (STATI UNITI) - Uno straordinario Haaland e le parate di Nyland regalano mettono la firma sul 2-1 con cui la Norvegia stende il Brasile, conquistando i quarti di finale per la prima volta nella sua storia. La partita si decide tutta nella ripresa, grazie a una doppietta del centravanti del Manchester City. Ai quarti, la Norvegia affronterà la vincente della gara tra Messico e Inghilterra, mentre l'eliminazione del Brasile di Ancelotti toglie una delle più attese protagoniste di questi Mondiali. Dopo nemmeno tre minuti, gli scandinavi vanno a segno con Berg ma l'arbitro annulla per fuorigioco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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