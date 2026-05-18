All’Hard Rock Cafe di Roma si terrà la prima “Samba Night”, un evento che segna il debutto di questa serata dedicata alla musica brasiliana. L’evento è promosso dal collettivo musicale Roma de Janeiro, che presenterà un ricco programma di brani e performance dal vivo. La serata intende offrire un’esperienza musicale ispirata ai ritmi e alle atmosfere del Brasile, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Cosa: Debutto assoluto della prima “Samba Night”, un evento imperdibile animato dal collettivo musicale Roma de Janeiro.. Dove e Quando: Presso l’Hard Rock Cafe Roma, in Via Veneto, giovedì 21 maggio a partire dalle ore 21.30.. Perché: Per partecipare a un’autentica Roda de Samba, abbattendo ogni barriera tra palco e pubblico in una grande festa collettiva.. Una ventata di pura energia si appresta a trasformare le atmosfere capitoline, portando tutto il calore tipico di Rio de Janeiro direttamente nel cuore della Città Eterna. Giovedì 21 maggio, a partire dalle ore 21.30, l’iconico locale di Via Veneto ospiterà il debutto della prima Samba Night, un appuntamento che si preannuncia come un viaggio sensoriale indimenticabile. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Ritmo del Brasile: Samba Night all’Hard Rock Cafe Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BRASILIAN BAILE FUNK DJ MIX 2025 BAILEFUNK/ PHONK

Sullo stesso argomento

Ritmi del mondo all’Hard Rock Cafe di RomaCosa: Un intero mese dedicato alla grande musica dal vivo, con il debutto assoluto della coinvolgente Samba Night e i ricercati dj set del venerdì.

Hard Rock Cafe Roma, grazie a Dio è il Burger FridayRoma – L’Hard Rock Cafe Roma annuncia il lancio di “THANKS GOD IT’S BURGER FRIDAY”, un nuovo appuntamento mensile dedicato alla celebrazione del...

Crescita economica reale degli stati del Brasile (1995—2025) reddit

Primo oro del Brasile nello sci, grande festa alla Casa degli artisti: Non siamo solo calciatoriLucas Pinheiro Braathen, sciatore brasiliano-norvegese che ha scelto di gareggiare per il paese di sua madre, ha conquistato un oro storico, e la sede milanese della sua squadra esplode. Era già ... milano.repubblica.it

Brasile, dentro il ritmo del mondoIl Brasile è un Paese che sfugge alle definizioni semplici. È un mosaico poliedrico di culture, riti, paesaggi e storie che convivono da secoli. È un luogo dove l’eredità africana e le tradizioni ... milanofinanza.it