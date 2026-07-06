La Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 negli ottavi di finale del Mondiale 2026. Erling Haaland ha segnato due gol e contribuito alla vittoria della squadra. La Seleção è stata eliminata nel match che ha portato i norvegesi ai quarti di finale per la prima volta nella storia del torneo.

Impresa della Norvegia, che elimina il Brasile battendolo 2- 1 negli ottavi di finale del Mondiale 2026. Grande protagonista della serata è Erling Haaland, autore di una doppietta che manda al tappeto la Seleção e regala agli scandinavi uno storico accesso ai quarti di finale. Per il Brasile di Carlo Ancelotti è una serata da incubo. La Seleção costruisce numerose occasioni da gol, ma trova sulla propria strada uno straordinario Ørjan Nyland, decisivo fin dal primo tempo quando respinge il calcio di rigore di Bruno Guimarães, mantenendo il risultato sullo 0-0. La partita si mette subito in salita per i verdeoro, che falliscono la più grande occasione del primo tempo dagli undici metri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mondiale shock: Haaland elimina il Brasile e porta la Norvegia ai quarti

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GABRIEL MAGALHÃES VAI PARAR HAALAND Brasil x Noruega

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