Haaland elimina il Brasile la reazione della super tifosa Gabriela Moura conquista i social | ‘Abbiamo cinque stelle E voi?’
Durante i ottavi di finale dei Mondiali 2026, la Norvegia ha eliminato il Brasile grazie a una doppietta di Haaland. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra nordica, segnando un passaggio storico. Dopo il match, una tifosa brasiliana ha pubblicato un messaggio sui social, scrivendo: «Abbiamo cinque stelle. E voi?». La reazione ha attirato molte attenzioni online.
Gabriela Moura reagisce all’eliminazione del Brasile: il messaggio dopo la doppietta di Haaland. La Norvegia ha scritto una pagina di storia del calcio eliminando il Brasile dagli ottavi di finale dei Mondiali 2026 grazie alla doppietta di Erling Haaland. Tra i milioni di tifosi rimasti delusi c’è anche Gabriela Moura, influencer brasiliana da oltre tre milioni di follower su Instagram, che aveva condiviso con i suoi fan l’attesa per una delle partite più importanti della Seleção. La sua reazione dopo il fischio finale ha rapidamente fatto il giro dei social. L’attesa prima della sfida con la Norvegia. Nelle ore precedenti al match, Gabriela Moura aveva pubblicato un video in cui mostrava come si stava preparando a seguire la partita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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