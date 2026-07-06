Haaland elimina il Brasile la reazione della super tifosa Gabriela Moura conquista i social | ‘Abbiamo cinque stelle E voi?’

Notizia in breve

Durante i ottavi di finale dei Mondiali 2026, la Norvegia ha eliminato il Brasile grazie a una doppietta di Haaland. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra nordica, segnando un passaggio storico. Dopo il match, una tifosa brasiliana ha pubblicato un messaggio sui social, scrivendo: «Abbiamo cinque stelle. E voi?». La reazione ha attirato molte attenzioni online.