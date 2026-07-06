haaland cambia la storia del calcio la norvegia elimina il brasile

La Norvegia elimina il Brasile in una partita in cui Haaland ha segnato sette gol, confrontabile con Messi e Mbappé per numero di reti. La squadra norvegese si è dimostrata compatta e combattiva, con Haaland che ha finalizzato le occasioni con freddezza sotto porta. La prestazione del centravanti ha contribuito alla vittoria, portando la Norvegia a superare una delle favorite del torneo.

Sette gol come Messi e Mbappè, ma Erling Haaland gioca in una quadra che ha le qualità di Argentina e Francia. Però la sua Norvegia è un gruppo solido che lotta su ogni pallone e poi al resto ci pensa lui, Erling Haaland, spietato sotto rete. Nel primo gol c’è tutta la potenza del “vichingo”, cross da sinistra e Haaland si mangia Gabriel, quasi lo travolge, il colpo di testa è una sassata che Alisson non può intercettare, pallone in fondo al sacco al primo (o secondo) tiro in porta della partita. Il secondo gol è una rasoiata di sinistro che passa tra le gambe di Danilo, bacia il palo lontano e si spegne in rete. Pum-pum, due colpi... 🔗 Leggi su Panorama.it

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If Haaland Wins the World Cup… Norway Breaks Football Forever 2026

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7 - Erling Braut #Haaland è il primo giocatore ad aver segnato almeno 7 gol al primo Mondiale giocato in carriera dai tempi di Grzegorz Lato (Polonia) nel 1974. In generale è l'ottavo nella storia a riuscirci. Immenso. #FIFAWorldCup x.com

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Il Manchester City non schiera più tanto Haaland. reddit