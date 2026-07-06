Haaland | Battere il Brasile? Mai sognato nulla di simile Abbiamo tirato fuori le p***e

Da video.gazzetta.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Haaland ha commentato la vittoria per 2-1 sulla nazionale brasiliana, affermando di non aver mai sognato di battere il Brasile e di aver dato il massimo in campo. Dopo il match, ha dichiarato di aver tirato fuori le p***e, sottolineando l’impegno della squadra. La Norvegia si è qualificata per i quarti di finale del Mondiale grazie a questa vittoria.

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Dopo la vittoria per 2-1 sul Brasile, Haaland si lascia andare all'emozione di aver trascinato la Norvegia ai quarti del Mondiale: ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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