Paura per Chiara Ferragni in aereo le turbolenze e la forte tempesta | Mai visto nulla di simile
Durante il viaggio di ritorno dalla Namibia, un'influencer italiana ha vissuto un volo caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse. La presenza di fulmini e turbolenze intense ha provocato paura tra i passeggeri, con l'influencer stessa che ha commentato di aver mai visto nulla di simile. La situazione ha richiesto attenzione e ha reso il volo particolarmente turbolento per tutta la cabina.
Paura per Chiara Ferragni di ritorno dalla Namibia. Sul volo dall'Africa all'Italia, l'influencer si è trovata nel mezzo di una tempesta con fulmini e turbolenze. "Non ho mai visto nulla di simile", ha detto guardando dal finestrino.🔗 Leggi su Fanpage.it
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