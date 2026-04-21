Paura per Chiara Ferragni in aereo le turbolenze e la forte tempesta | Mai visto nulla di simile

Durante il viaggio di ritorno dalla Namibia, un'influencer italiana ha vissuto un volo caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse. La presenza di fulmini e turbolenze intense ha provocato paura tra i passeggeri, con l'influencer stessa che ha commentato di aver mai visto nulla di simile. La situazione ha richiesto attenzione e ha reso il volo particolarmente turbolento per tutta la cabina.