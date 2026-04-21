Chiara Ferragni ha condiviso sui social alcuni video che mostrano un forte temporale durante il volo di ritorno dalla Namibia. L’imprenditrice ha raccontato di aver mai visto nulla di simile da un aereo, evidenziando le condizioni meteorologiche avverse incontrate durante il viaggio. I filmati mostrano lampi e nuvole dense che si stagliano contro il finestrino dell’aereo. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alla durata o all’esito di questa esperienza turbolenta.

(LaPresse) Un volo di rientro dalla Namibia tutt’altro che sereno per Chiara Ferragni. L’influencer e imprenditrice sui suoi social ha pubblicato dei video in cui si vede l’imperversare di un temporale. “Volo di ritorno a casa con un forte temporale, mai visto nulla di simile da un aereo prima d’ora”, ha scritto in una storia Instagram. Per fortuna Ferragni è atterrata senza alcun problema e in un post ha detto: “Questo viaggio in Namibia non è stato solo un’avventura: per me è stato come chiudere un cerchio. Africa, sei sempre magica e non vedo l’ora di tornare”. Questo articolo Chiara Ferragni, temporale in volo: "Mai visto nulla di simile...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Chiara Ferragni, temporale in volo: "Mai visto nulla di simile da un aereo"

Notizie correlate

Leggi anche: Paura per Chiara Ferragni in aereo, le turbolenze e la forte tempesta: “Mai visto nulla di simile”

Leggi anche: “Non ho mai visto niente di simile da un aereo prima d’ora. Mi ca*o”: attimi di terrore per Chiara Ferragni durante il volo di ritorno dall’Africa

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Chiara Ferragni, paura in aereo durante il ritorno dal viaggio in Namibia; Torino, riapre il plastico del Dopolavoro Ferroviario: sabato 18 e domenica 19 aprile ingresso libero; Chiara Ferragni e José Hernandez fanno sul serio: le immagini che smentiscono i gossip.

Chiara Ferragni, paura in aereo: volo turbolento dopo il viaggio di rinascita in NamibiaChiara Ferragni racconta la paura in aereo durante il ritorno dalla Namibia: temporale, turbolenze e viaggio movimentato. rumors.it

Chiara Ferragni, paura per la turbolenza in aereo: Qualcosa di mai vistoChiara Ferragni racconta la paura in aereo sul volo di ritorno dalla Namibia: Qualcosa di mai visto. Momenti di tensione e forte turbolenza. tgcom24.mediaset.it

“Mai visto nulla di simile!”: Ferragni gossip, terrore ad alta quota, caffè sui jeans Dramma ad alta quota e un nuovo gossip per Chiara Ferragni: pioggia di fulmini e caffè sui jeans. "Mai visto nulla di simile!". Ferragni, l'ultimo gossip Non c’è pace per Chiara Ferr facebook