La Norvegia ha eliminato il Brasile ai quarti di finale di un Mondiale, raggiungendo questa fase per la prima volta nella sua storia. La squadra nordica ha battuto la selezione brasiliana, guidata dall'allenatore Ancelotti, in una partita che segna un record per il paese. Questa vittoria consente alla Norvegia di accedere per la prima volta ai quarti di finale di un torneo mondiale.

Per la prima volta ai quarti in un mondiale. La Norvegia riscrive la storia del calcio mondiale, elimina il Brasile di Ancelotti ed arriva per la prima volta ai quarti di finale di un mondiale. Attende la vincente tra Messico ed Inghilterra e le semifinali non sono un sogno proibitivo. Protagonista della serata, il capo tribù norvegese, l’attaccante del Manchester City, Haaland che con una doppietta manda a casa i verdeoro. La partita poteva mettersi in discesa per il Brasile. Al minuto 9, Cunha viene steso in area da Ajer. L’arbitro, clamorosamente, non vede il rigore ma il VAR, giustamente, fa cambiare la decisione del direttore di gara. Il pallone brucia, non poco e Bruno Guimaraes si fa ipnotizzare da Nyland. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Haaland abbatte il Brasile. Norvegia fa la storia.

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