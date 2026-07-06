La Cina ha appena effettuato un test missilistico a lungo raggio utilizzando un sottomarino a propulsione nucleare. Il ministero degli Esteri di Pechino ha descritto il lancio come una "procedura di routine" per l'addestramento militare annuale delle forze armate, aggiungendo che le operazioni erano conformi al diritto e alla prassi internazionali e che la manovra "non era diretta contro alcun Paese o obiettivo specifico". Le informazioni sono ancora scarse. I media cinesi hanno scritto che un missile di prova con una testata fittizia è atterrato nelle "acque designate" del Pacifico previa notifica ai Paesi interessati. Si tratta del primo test di questo tipo realizzato dal gigante asiatico dal 1982 e del primo (noto) ad aver coinvolto un sottomarino a propulsione nucleare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ha sparato un missile nel Pacifico": lo strano test del sottomarino nucleare cinese

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