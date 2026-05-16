Il terrore dei droni ucraini | un sottomarino russo difeso da una rete anti-drone nel Pacifico

Recentemente sono stati segnalati interventi di difesa su un sottomarino nucleare russo nel Pacifico, dove è stata installata una rete anti-drone. Questa operazione si svolge a migliaia di chilometri dal territorio coinvolto nel conflitto ucraino. I sistemi di protezione anti-drone sono stati messi in funzione per garantire la sicurezza del sommergibile, che fa parte di una più ampia strategia di tutela delle unità militari russe in mare.

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I sottomarini nucleari russi iniziano a essere dotati di sistemi di protezione anti-drone persino a migliaia di chilometri dal fronte della guerra in Ucraina. Lo svelano alcune foto satellitari nelle quali si possono chiaramente distinguere due grandi reti poste a protezione di due sottomarini nucleari attraccati nella base strategica di Rybachiy, nella penisola di Kamchatka che si affaccia sull’Oceano Pacifico settentrionale. Queste reti protettive stese intorno ai preziosi sottomarini della Flotta del Pacifico sono il segnale incontrovertibile di come i vertici militari di Mosca temano che eventuali operazioni di sabotaggio condotte da commando ucraini potrebbero arrivare a minacciare anche gli assetti navali più remoti e sensibili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il terrore dei droni ucraini: un sottomarino russo difeso da una rete anti-drone nel Pacifico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Droni ucraini colpiscono petroliera russa al largo di Creta Sullo stesso argomento Droni ucraini colpiscono il cuore chimico russo: stop alla produzioneUn attacco condotto da reparti ucraini specializzati in droni ha centrato l’impianto industriale Cherepovets Azot, situato a circa 1. Leggi anche: Costa Rica, scossa da 5.8 nel Pacifico: terrore a Puntarenas Il terrore dei droni ucraini: un sottomarino russo difeso da una rete anti-drone nel PacificoAnche a oltre 7.000 chilometri dal fronte ucraino, Mosca teme attacchi a sorpresa contro le proprie forze strategiche. Immagini satellitari mostrano i sottomarini nucleari protetti da reti anti-drone ... ilgiornale.it Il terrore dei droni russi contro i civili: in mostra a Berlino la guerra in UcrainaUn video del drone russo che lo ha colpito viene trasmesso in sottofondo, mostrando come il bersaglio sia proprio il taxi collettivo. È parte dell'esibizione del Berlin Story Bunker, un museo aperto ... it.euronews.com