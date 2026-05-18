Caccia J-10C e missile PL-17 | ecco la combo cinese che scuote l' indo-pacifico

Recentemente si è diffusa la notizia di un nuovo sviluppo nelle capacità militari cinesi, con l’eventuale integrazione del missile a lungo raggio PL-17 sul caccia leggero J-10C. La combinazione tra questi due sistemi rappresenta un passo importante nell’evoluzione dell’aviazione cinese, che avrebbe portato a un potenziamento delle capacità offensive e di penetrazione. La notizia ha attirato l’attenzione degli analisti militari e delle forze armate di diversi paesi dell’area indo-pacifica.

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La Cina starebbe affinando l’integrazione del missile a lunghissimo raggio PL-17 sul caccia leggero J-10C, segnando così un passaggio rilevante nell’evoluzione dell’aviazione militare cinese. L’accoppiata tra un velivolo prodotto in grandi numeri e un’arma concepita per colpire bersagli ad altissima quota e a distanze estreme amplia sensibilmente il raggio d’azione dell’Aeronautica del Dragone. Se confermata su scala operativa, una simile combinazione potrebbe modificare gli equilibri nel teatro indo-pacifico, aumentando la capacità cinese di minacciare assetti aerei strategici lontani dalla linea del fronte. L’upgrade cinese. Secondo quanto... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caccia J-10C e missile PL-17: ecco la combo cinese che scuote l'indo-pacifico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The CRAZY Engineering of China's J-10C: A Delight Everyone Wants to Buy Sullo stesso argomento USA: migliaia di droni nell’Indo-Pacifico per frenare la Cina? Punti chiave Come faranno i droni a sfuggire alla sorveglianza cinese? Perché la capacità industriale di Taiwan rischia di bloccare il piano?... Spazio, la NATO punta all’Indo-Pacifico con il progetto StarLift? Domande chiave Come potrà la NATO superare i blocchi burocratici per lanciare satelliti? Quali ostacoli tecnici impediscono al Giappone di aderire... Caccia J-10C e missile PL-17: ecco la combo cinese che scuote l'indo-pacificoLe immagini di nuovi piloni sul caccia leggero indicano una possibile svolta operativa per la Cina nell’Indo-Pacifico ampliando la capacità cinese di interdizione a lungo raggio di Pechino ... ilgiornale.it Guida e consigli per acquistare dei ?? jet premium di livello superiore ? per neofiti e veterani che vogliono progredire in un albero tecnologico (per tutte le nazioni ?????????? fino al rango VII e VIII) (da un giocator reddit Ha sviluppato un nuovo missile per i caccia stealth: cosa sappiamo della nuova arma cineseLa Cina starebbe sviluppando un nuovo missile cruise pensato per i caccia J-20 e J-35, con caratteristiche avanzate per sfuggire ai radar e colpire a lunga distanza ... msn.com