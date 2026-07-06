GWM ha annunciato che il nuovo modello Ora 5 non sarà solo elettrico, ma anche ibrido. La casa automobilistica cinese ha comunicato questa scelta attraverso un comunicato ufficiale, precisando che la versione ibrida arriverà sul mercato italiano. La notizia si aggiunge alla strategia di espansione del marchio nel paese, dove l’offerta si sta ampliando dopo un primo periodo di crescita. La penetrazione di mercato delle auto cinesi si avvicina al 5%.

L'offensiva dei marchi cinesi in Italia non intende arrestarsi. Dopo la prima - ampia - ondata, la crescita nel mercato automobilistico è in fase di consolidamento: la penetrazione di mercato è destinata a raggiungere il 5%. Non si tratta più soltanto di vetture elettriche, adesso sono passati alle ibride e persino ai motori a benzina. GWM intende fare sul serio, e lo dimostra con la nuova ORA 5., CompletoSi tratta di un modello che mette subito le cose in chiaro: elettrico, full hybrid e benzina. Una motorizzazione per ogni esigenza di utilizzo. La flessibilità di scelta che non tutti gli altri costruttori possono permettersi di offrire, e che GWM (Great Wall Motor) intende sfruttare per convincere il maggior numero di clienti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - GWM ORA 5: non solo elettrico, la "sorpresa" è ibrida

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

What Just Happened at 2026 Melbourne Motor Show Will Shock Every Legacy Brand

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: GWM ORA 5: il nuovo SUV compatto, elettrico, ibrido e benzina

Gwm Ora 5: come va il Suv a benzina, full hybrid o elettrico che arriva in ItaliaIl nuovo GWM Ora 5, il SUV di medie dimensioni prodotto dal costruttore cinese, sta arrivando in Italia con tre versioni di motorizzazione: benzina,...

Si parla di: Auto in arrivo a luglio: Ora c'è una simil Porsche a 36.000 euro | Pagina 2 di 3.

GWM ORA 5, primo contatto con il C-Suv full hybrid da 223 CVGWM, il sesto produttore cinese con oltre 1,8 milioni di esemplari di veicoli circolanti al di fuori del mercato cinese, entra nel mercato italiano dei C-Suv con la ORA 5, già ordinabile negli show-ro ... ansa.it

Abbiamo provato GWM Ora 5: comfort, tecnologia e tre motori per conquistare l'ItaliaAbbiamo provato la nuova GWM Ora 5, il SUV con cui Great Wall Motors debutta in Italia. Disponibile con motore benzina, Full Hybrid ed elettrico, punta su comfort, tecnologia, abitabilità e prezzi com ... motorbox.com