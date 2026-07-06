GWM ORA 5 | il nuovo SUV compatto elettrico ibrido e benzina

Il nuovo SUV compatto della casa automobilistica è disponibile con motorizzazioni elettrica, ibrida e a benzina, offrendo così tre opzioni di alimentazione. La vettura punta a soddisfare diverse esigenze di utilizzo, grazie alla possibilità di scegliere tra le diverse motorizzazioni. La strategia di GWM si basa sulla diversificazione delle proposte per attrarre un pubblico più ampio, senza limitarsi a un’unica soluzione di propulsione.

Si tratta di un modello che mette subito le cose in chiaro: elettrico, full hybrid e benzina. Una motorizzazione per ogni esigenza di utilizzo. La flessibilità di scelta che non tutti gli altri costruttori possono permettersi di offrire, e che GWM (Great Wall Motor) intende sfruttare per convincere il maggior numero di clienti. Sotto il cofano delle versioni termiche, c'è un 1.5 litri turbo benzina declinato nelle varianti da 160 CV e 224 CV per l'ibrido. Una soluzione molto interessante che conferma quanto i "cinesi" siano competitivi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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GWM Ora 5 | Test del nuovo SUV ibrido compatto

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