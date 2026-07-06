Guerra Ucraina-Russia strage a Kiev | almeno dieci morti nei raid russi sulla capitale

Da thesocialpost.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una notte di bombardamenti ha colpito Kiev, con missili e droni russi. Si registrano almeno dieci morti e numerosi feriti. Le esplosioni hanno interessato vari quartieri, mentre le difese antiaeree sono state attivate più volte. La città è stata sotto attacco durante un’allerta aerea, con esplosioni che hanno risvegliato i residenti. Non ci sono ancora dettagli su eventuali danni o altre vittime.

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Una nuova notte di bombardamenti ha colpito Kiev, tornata nel mirino di un attacco russo condotto con missili e droni. Le esplosioni sono state avvertite in diversi quartieri della capitale ucraina durante l’allerta aerea, mentre le difese antiaeree entravano in azione. Il bilancio provvisorio parla di almeno dieci morti e 24 feriti, ma i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie degli edifici danneggiati. Particolarmente grave la situazione nel quartiere di Podilskyi, dove un palazzo residenziale è parzialmente crollato tra il settimo e il nono piano. Colpita anche Darnytsia, con diversi stabili a più piani danneggiati e il timore che alcune persone siano ancora intrappolate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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