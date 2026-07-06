Una notte di bombardamenti ha colpito Kiev, con missili e droni russi. Si registrano almeno dieci morti e numerosi feriti. Le esplosioni hanno interessato vari quartieri, mentre le difese antiaeree sono state attivate più volte. La città è stata sotto attacco durante un’allerta aerea, con esplosioni che hanno risvegliato i residenti. Non ci sono ancora dettagli su eventuali danni o altre vittime.

Una nuova notte di bombardamenti ha colpito Kiev, tornata nel mirino di un attacco russo condotto con missili e droni. Le esplosioni sono state avvertite in diversi quartieri della capitale ucraina durante l’allerta aerea, mentre le difese antiaeree entravano in azione. Il bilancio provvisorio parla di almeno dieci morti e 24 feriti, ma i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie degli edifici danneggiati. Particolarmente grave la situazione nel quartiere di Podilskyi, dove un palazzo residenziale è parzialmente crollato tra il settimo e il nono piano. Colpita anche Darnytsia, con diversi stabili a più piani danneggiati e il timore che alcune persone siano ancora intrappolate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Thesocialpost.it - Guerra Ucraina-Russia, strage a Kiev: almeno dieci morti nei raid russi sulla capitale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, CIVILI TARGET A KIEV, INCUBO BIELORUSSIA E LA NATO SPARISCE | ANNA ZAFESOVA

Notizie e thread social correlati

Ucraina, raid di Kiev sulla Russia: almeno 4 i mortiNella notte, le autorità russe hanno comunicato che almeno quattro persone sono rimaste uccise in un attacco proveniente dall’Ucraina, uno dei più...

Nuovi raid russi contro l’Ucraina: ci sono almeno dieci morti e diversi feritiNella notte tra lunedì e martedì, attacchi russi con missili e droni hanno provocato almeno dieci morti e diversi feriti in varie città ucraine, tra...

Temi più discussi: Ucraina, la Russia non avanza più: i dati di giugno bocciano Putin; Ucraina: a Kiev si scava ancora dopo i raid. Mosca: 'Presa roccaforte nel Donetsk'; Raid russi nella notte su Kiev: 17 morti e oltre 80 feriti; Guerra Russia Ucraina: Putin conquista Kostantinovka. Zelensky: colpito terminal petrolifero di San Pietroburgo.

Guerra Ucraina Russia, missili su Kiev: forti esplosioni e 10 morti. LIVEForti esplosioni a Kiev durante un'allerta missilistica: le esplosioni sono state udite alle 1:40 del mattino ora locale. Su Telegram il capo dell'amministrazione militare della Capitale, Timur Tkache ... tg24.sky.it

Guerra Ucraina, la Russia lancia ondate di missili e droni contro Kiev: 11 morti e 56 feritiUn edificio residenziale è stato parzialmente distrutto tra il settimo e il nono piano, nel quartiere di Podilskyi, a Kiev. Lo ha comunicato Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della c ... ilmessaggero.it

C'è un modo per mantenere la Seconda Guerra Mondiale in un stallo attivo oltre il 1945? reddit